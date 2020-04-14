Титов и ФСО начали мониторинг состояния бизнеса в России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов начал совместно с одним из подразделений Федеральной службы охраны (ФСО) вести мониторинг состояния бизнеса в стране. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Титов рассказал о мониторинге состояния бизнеса, начатом совместно с Федеральной службой охраны, а также еженедельных телеконференциях с региональными уполномоченными, посвященными отработке конкретных отраслевых проблем. Он сообщил, что через несколько дней аппарат омбудсмена выпустит рейтинг антикризисной активности регионов", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Титова уточнили, что в структуре ФСО есть служба, занимающаяся в числе прочего информационной аналитикой. Ее специалисты сотрудничают с аппаратом бизнес-омбудсмена, в частности, участвуют в подготовке ежегодного доклада президенту РФ.

На сайте ФСО среди задач и полномочий называется "информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение государственных органов, техническое обслуживание и программное сопровождение информационно-телекоммуникационных систем и ситуационных центров".

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с платформой WikiVote разработало чат-бот с опросником о самочувствии бизнеса, он был запущен в работу 7 апреля. На основе опроса формируется "карта самочувствия бизнеса", в которой отслеживается изменение в положении предпринимателей и влияние принимаемых мер поддержки. Данные карты обновляются в постоянном режиме.