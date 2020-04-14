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Проект постановления правительства об экспортных соглашениях по сахару согласован

Документ разрешает совместный экспорт производителями белого сахара или свекловичного сахара-сырца

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Проект постановления правительства РФ, допускающего заключение экспортных соглашений на рынке сахара, согласован всеми заинтересованными ведомствами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Проект согласован, находится уже в правительстве", - отметил официальный представитель ведомства.

В конце сентября 2019 года на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, которым разрешается совместный экспорт производителями белого сахара или свекловичного сахара-сырца. При этом объем экспорта товаров в рамках такого соглашения не должен превышать допустимый объем, установленный Минсельхозом РФ.

ФАС - разработчик документа - полагает, что совместный объем производства компаний, которые смогут заключать такие соглашения, должен составлять не менее 70% сахара в России. Предложение ФАС о предоставлении права производителям сахара заключать соглашения о формировании объединений с целью экспорта поддержал Минсельхоз.

Союзроссахар 25 февраля сообщил, что низкие цены на сахар, ведущие к убыткам, стали причиной для остановки деятельности четырех российских сахарных заводов. В производственном сезоне 2020-2021 годов не будут работать Мелеузовский сахарный завод в Республике Башкортостан, Нурлатский сахарный завод в Республике Татарстан, Товарковский сахарный завод в Тульской области, а также один завод в Краснодарском крае. Ранее, в конце 2018 года прекратил работу Садовский сахарный завод в Воронежской области.

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