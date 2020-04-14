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Турбизнес предупредил кабмин о риске закрытия большинства компаний уже в июне 2020 года

В Союзе туризма и гостеприимства предложили предоставить субсидирование заработной платы сотрудников до 60% от фактической либо дать отрасли кредиты с нулевой процентной ставкой

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Меры поддержки, предложенные правительством РФ, несоизмеримы с оборотами отрасли российского гостеприимства, туризма и общественного питания, вследствие чего не дадут ощутимого результата и приведут к закрытию большинства предприятий отрасли уже в июне текущего года, говорится в письме Союза туризма и гостеприимства (более 3000 компаний), которое было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении ТАСС).

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"В марте 2020 года отрасль туризма, гостеприимства и общественного питания попала под негативное воздействие экономического кризиса и пандемии вируса COVID-19. Оценка падения только от доходов КСР в марте 2020 года составит 25,2 млрд рублей, что пропорционально 7% объема годового дохода от их деятельности в 2017 году - 374 млрд рублей. Предложенные на данный момент меры поддержки несоизмеримы с оборотами отрасли и не дадут ощутимого результата, что приведет к закрытию большинства предприятий отрасли уже в июне 2020 года", - отмечается в письме.

Как указывают составители письма, туризм в России - одна из немногих отраслей, которая генерирует экспортную выручку. По данным Центробанка, этот показатель составлял 724 млрд рублей в 2018 году, что сравнимо с экспортом вооружений, леса, алюминия и никеля.

В конце марта 2020 большинство субъектов РФ запретили деятельность гостиниц и санаториев до 1 июня.

"Текущая эпидемиологическая обстановка и неопределенный срок ее окончания, прекращение оплаченных бронирований на летний период делают невозможным поддержание выплат заработной платы трудовым коллективам и оплаты ресурсов", - говорится в письме.

Субсидии на зарплаты

В первую очередь в союзе предлагают предоставить субсидирование заработной платы сотрудников до 60% от фактической, но не более 40 тыс. рублей. Либо предоставить отрасли кредиты с нулевой процентной ставкой в размере полной заработной платы с возвратом, начиная с января 2021 до января 2023 года.

По расчетам союза, ориентировочный максимальный объем лимитов на поддержку рыка труда в индустрии гостеприимства составит из расчета на 1,7 млн человек на три месяца при кредитовании или субсидировании при средней зарплате 25 тыс. рублей - 127 млрд рублей.

"При этом из этой суммы 55 млрд рублей вернется в бюджет отложенными поступлениями по НДФЛ и социальным взносам. Экономика получит дополнительный спрос в этом объеме", - отмечают составители письма.

Выплата пособий по безработице обойдется бюджету дороже - в 62 млрд рублей, подчеркивают в союзе. Но при этом отраслевые цепочки по занятости будут нарушены.

"На их восстановление потребуется до двух лет, в течение которых бюджет РФ будет продолжать нести расходы", - отмечается в письме.

Авторы также предлагают выдавать кредиты на заработную плату вне зависимости от того, является ли компания зарплатным клиентом в банке.

"[Предлагаем] установить ответственность банков за отказ или уклонение выдачи займов на заработную плату по программам льготного кредитования при наличии заявки работодателя", - отмечается в письме.

Расширение критериев для субъектов МСП

Кроме того, союз предлагает внести поправки в федеральный закон о субъектах МСП - увеличить предельную численность персонала гостиниц, общественного питания и туристических компаний до 200 человек для предприятий с выручкой до 120 млн рублей в год, до 700 человек для предприятий с выручкой до 800 млн в год, и до 2200 человек для предприятий до 2 млрд рублей в год, а также включить такие предприятия в реестр МСП с 1 марта 2020 года.

Предлагается также и увеличить лимит доходов для признания субъектом МСП с 2 млрд рублей до 5 млрд рублей.

Также предлагается распространить меры поддержки на компании, у которых ОКВЭД деятельности гостиниц указан как дополнительный, а не основной. Из 28 700 гостиниц около только 7 000 имеют 55 ОКВЭД как основной.

Как поясняет председатель комитета по гостиничному бизнесу московской "Деловой России" Дмитрий Шлопак, такой разрыв вызван тем, что большинство отелей выступают также в роли арендодателей и поэтому часто основной ОКВЭД - это управление недвижимостью. "Стандартная практика иметь 5-6 ОКВЭД в компании, и далеко не всегда гостиничные услуги выбирались в качестве основного ОКВЭД", - сказал он.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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