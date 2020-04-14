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Пандемия коронавируса нового типа
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UTair снизила количество рейсов в пять раз за сутки по сравнению с 2019 годом

Авиакомпания также вывела из оборота более 50% летного флота

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair снизила количество пассажирских рейсов за сутки в пять раз до 38 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда выполнялось 202 рейса. Об этом сообщил гендиректор авиаперевозчика Андрей Мартиросов во время заседания оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

"По данным на вчера, 13 апреля, UTair было выполнено 38 пассажирских рейсов. Для примера: за тот же промежуток 2019 года - 202 рейса. Снижение больше чем в пять раз. Падение [по перевозке пассажиров] - в 8-10 раз", - сказал он.

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Авиакомпания также вывела из оборота более 50% летного флота. "Мы уже вывели из оборота более 50% флота. Выполняются работы по консервации флота, по сосредоточению самолетов на основных операционных базах в Сургуте, Тюмени и Внуково", - сказал Мартиросов. 

UTair снизила на 30% и количество вертолетных рейсов. "Что касается вертолетной нашей деятельности, то пока фиксируем 30% спад. Мы полагаем, что тенденция сохранится до конца года", - сказал гендиректор авиаперевозчика.

Работа сотрудников

Авиакомпания продлила работу сотрудников, занятых в миссиях ООН, на два-три месяца из-за пандемии нового коронавируса.

Самолеты и вертолеты авиакомпании работают при миротворческих миссиях ООН, в том числе, в таких странах, как Центральноафриканская Республика, Мали, Сомали, Конго, Судан, Южный Судан, Афганистан.

"По миссии ООН: 36 вертолетов работают в интересах ООН в различных странах, и более 350 человек находятся за рубежом. Мы продлили сроки пребывания наших специалистов пока на два-три месяца. Люди с пониманием отнеслись", - сообщил Мартиросов.

UTair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году UTair перевезла более 7,7 млн человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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