Минпромторг объяснил отказ от ограничений на право продажи масок

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Решение о приостановке действия постановления правительства РФ о продаже медицинских масок только компаниями, имеющими лицензию на фармдеятельность, и о "Росхимзащите" как операторе оптовой торговли ими было принято с учетом готовности регионов РФ взять на себя контроль за оборотом этих изделий. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

"С учетом конструктивной позиции регионов и их готовности взять на себя ответственность за контроль над оборотом указанной продукции в субъектах было принято решение о приостановке действия постановления №431 как особой меры. В случае необходимости действие указанного постановления может быть возобновлено по отдельному решению правительства", - сказали в пресс-службе министерства.

Ранее правительство РФ приостановило действие постановления о продаже медицинских масок только компаниями, имеющими лицензию на фармдеятельность, ограничивающего наценку на них, а также определяющего "Росхимзащиту" Ростеха федеральным оператором, осуществляющим оптовую торговлю масками и другими медизделиями.

Знакомый с постановлением источник объяснил ТАСС, что приостановка нужна, чтобы дать больше времени на подготовку, включающую составление карты потребностей, решение вопросов с поставщиками, проработку всей логистики.

6 апреля правительство РФ разрешило продавать медицинские маски и ряд других медизделий только компаниям, имеющим лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, а также ограничило наценку на них. При продаже в рознице предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу, а для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок размер оптовой надбавки не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара.

Правительство также определило ОАО "Корпорация "Росхимзащита" федеральным оператором - координатором по обеспечению потребности субъектов РФ в этих медизделиях, разрешив в течение 90 дней оптовую куплю-продажу их только "Росхимзащитой" и региональными операторами. В Ростехе тогда уточнили, что "Росхимзащита" займется координацией работы поставщиков на федеральном уровне по принципу "единого окна" с учетом потребностей регионов.