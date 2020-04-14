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Пандемия коронавируса нового типа

Комитет Думы запросит МВД о возможности продления патентов для трудовых мигрантов

Речь идет о тех мигрантах, которые не могут вернуться в свои страны из пандемии коронавируса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками запросит МВД по теме возможности продления разрешений и патентов для трудовых мигрантов, которые не могут вернуться в свои страны из пандемии коронавируса. Соответствующее протокольное поручение, предложенное депутатами от фракции "Справедливая Россия", было поддержано во вторник на заседании нижней палаты.

Как отметил замруководителя фракции Олег Нилов, в ситуации, когда из-за распространения коронавирусной инфекции границы оказались закрыты, трудовые мигранты остались без какой-либо поддержки. "Если учитывать, что многие из них сегодня остаются просто без работы и без возможности вернуться на родину, то это, на мой взгляд, должно быть немедленно принято во внимание правительством, [оперативным] штабом", - сказал он.

С этой целью справороссы предложили "обратиться через комитет по делам СНГ в МВД, чтобы обеспечить таким гражданам дистанционное автоматическое продление их разрешений, патентов", уточнил Нилов.

"У меня есть информация о том, что комитет по делам СНГ не возражает против принятия этого поручения", - ответил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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