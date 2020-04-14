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Бывший гендиректор ГК "Дикси" Сергей Беляков возглавил розницу МТС

Сергей Беляков занимал пост генерального директора "Дикси" в 2016-2019 годах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший гендиректор группы компаний "Дикси" Сергей Беляков назначен главой розничной сети МТС (АО "РТК"), говорится в сообщении оператора.

Беляков работал генеральным директором "Дикси" в 2016-2019 годах, до этого занимал должности вице-президента холдинговой компании группы "Меркурий" и директора по связям с инвесторами "Евраз".

По словам первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу МТС Инессы Галактионовой, которые приводятся в сообщении, на позиции гендиректора розницы приоритетным задачами Белякова станут преобразование непродовольственного ретейла в универсальный канал продвижения продуктов экосистемы МТС, повышение эффективности продаж и качества обслуживания.

"Перед Сергеем стоит амбициозная задача по дальнейшему выстраиванию системы персонализированного подхода к клиентам за счет использования передовых IT-решений", - добавила она.

ПАО "МТС" - одна из ведущих компаний в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, интернета, кабельного и спутникового ТВ, различных цифровых сервисов, включая обработку данных, облачные вычисления и "интернет вещей". Компания располагает в России розничной сетью из 5 800 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и финансовых услуг.

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Россия
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