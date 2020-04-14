Производители тепличных овощей и АКОРТ обсуждают возможность снижения торговых наценок

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Производители тепличных овощей и Ассоциация компания розничной торговли (АКОРТ) обсуждают возможность снижения торговых наценок. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Теплицы России".

"Теплицы России" и АКОРТ договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. Мы планируем в ближайшее время совместно выработать оптимальные механизмы взаимодействия, направленные на снижение цен на овощи на полках магазинов, а также на увеличение объемов продаж тепличной продукции по цене выше себестоимости", - приводятся в сообщении слова генерального директора ассоциации "Теплицы России" Натальи Роговой.

По ее словам, необходимо обеспечить условия, в которых тепличным предприятиям не пришлось бы нести убытки, при этом были бы удовлетворены интересы потребителей, особенно в сложившихся условиях.

Представитель АКОРТ подтвердил то, что стороны обсуждают возможности расширения прямых закупок через прямые переговоры производителей с торговыми сетями.

"АКОРТ готов содействовать в таких переговорах", - сказал он.

Ассоциация "Теплицы России" - некоммерческое объединение тепличных хозяйств и предприятий смежных отраслей. В состав ассоциации входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств.

Ассоциация компаний розничной торговли создана в 2001 году для объединения усилий ее участников, направленных на создание необходимых условий для становления и развития цивилизованного российского рынка ретейла. В настоящее время членами Ассоциации являются 24 крупнейшие торговые компании.