{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Производители тепличных овощей и АКОРТ обсуждают возможность снижения торговых наценок

В АКОРТ подтвердили, что стороны обсуждают возможности расширения закупок через прямые переговоры производителей с торговыми сетями

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Производители тепличных овощей и Ассоциация компания розничной торговли (АКОРТ) обсуждают возможность снижения торговых наценок. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Теплицы России".

"Теплицы России" и АКОРТ договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. Мы планируем в ближайшее время совместно выработать оптимальные механизмы взаимодействия, направленные на снижение цен на овощи на полках магазинов, а также на увеличение объемов продаж тепличной продукции по цене выше себестоимости", - приводятся в сообщении слова генерального директора ассоциации "Теплицы России" Натальи Роговой.

По ее словам, необходимо обеспечить условия, в которых тепличным предприятиям не пришлось бы нести убытки, при этом были бы удовлетворены интересы потребителей, особенно в сложившихся условиях.

Представитель АКОРТ подтвердил то, что стороны обсуждают возможности расширения прямых закупок через прямые переговоры производителей с торговыми сетями.

"АКОРТ готов содействовать в таких переговорах", - сказал он.

Ассоциация "Теплицы России" - некоммерческое объединение тепличных хозяйств и предприятий смежных отраслей. В состав ассоциации входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств.

Ассоциация компаний розничной торговли создана в 2001 году для объединения усилий ее участников, направленных на создание необходимых условий для становления и развития цивилизованного российского рынка ретейла. В настоящее время членами Ассоциации являются 24 крупнейшие торговые компании.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Саратовская область увеличит финансирование семейных ферм на 28 млн рублей
Всего на их развитие выделено почти 90 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС