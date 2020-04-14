Во Франции приостановили работу сортировочных центров Amazon

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Склады и сортировочные центры компании Amazon во Франции должны ограничить свою деятельность из-за недостаточной защиты персонала на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщает во вторник Agence France-Presse со ссылкой на решение суда Нантера.

"[Amazon] не смогла выполнить обязательства по обеспечению безопасности и охране здоровья сотрудников", - цитирует агентство судебный вердикт. В этой связи компании предписывается ограничить деятельность до "приема товаров, сбора и доставки заказов на продовольственные продукты, предметов гигиены и медицинских товаров". За каждый день задержки исполнения решения суда Amazon будет начисляться по €1 млн штрафа.

Ранее профсоюз Solidaires потребовал от корпорации обслуживать не более 10% заказов с ее торговой платформы в интернете, связанных в первую очередь с товарами первой необходимости. В профсоюзе обвинили Amazon в создании "санитарной и социальной бомбы" на фоне продолжения деятельности по доставке товаров без обеспечения профилактических мер среди персонала.

Согласно последним данным Министерства социальных дел и здравоохранения Франции, с начала распространения коронавируса в стране умерли почти 15 тыс. человек. За последние 24 часа число летальных исходов возросло на 574. В то же время число тяжелобольных пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, уменьшилось на 24, до 6 821.