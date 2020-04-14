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Пандемия коронавируса нового типа

В ЕК считают, что спад экономики из-за коронавируса может быть сильнее, чем в 2009 году

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что в ЕС обсуждают создания фонда на €1,5 трлн для восстановления экономики после пандемии

ТАСС, 14 апреля. Спад в европейской экономике из-за пандемии коронавируса может превзойти показатели 2009 года, когда Европа переживала последствия мирового финансового кризиса. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Handelsblatt.

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Мировой финансовый кризис, разразивший в 2008 году, привел к всемирной рецессии, впервые со времен Великой депрессии 1930-х годов мировой ВВП в 2009 году снизился на 2,1%. "Финансовый кризис и последовавший за ним долговой кризис сильно затронул некоторые европейские страны, других он не коснулся или те почувствовали влияние [кризиса] на непродолжительный период времени. Сейчас мы имеем дело с симметричным кризисом во всех странах, поэтому в этот раз европейская экономика может обрушиться сильнее, чем в 2009 году", - приводит издание слова еврокомиссара.

Как отмечает Handelsblatt, уже ведется обсуждение создания фонда на €1,5 трлн для восстановления экономики после пандемии коронавируса. "Я бы мог себе представить такие финансовые рамки", - отметил Домбровскис.

В качестве инструмента, который позволил бы странам ЕС привлекать подобные деньги, Еврокомиссия разработала проект так называемых общеевропейских бондов социальной стабильности, которые в Брюсселе уже прозвали коронабондами. Их принципиально новым аспектом станет тот факт, что гарантировать эти займы должны будут все без исключения страны Евросоюза, то есть условия для получения займов будут одинаковыми.

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