G7 поддерживает предоставление временной отсрочки на обслуживание долга для бедных стран

Этот документ распространен США на правах председательствующей в текущем году в G7 страны. Заявление подготовлено после состоявшихся во вторник в режиме видеоконференции переговоров министров финансов и глав центральных банков "большой семерки".

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) выступили в поддержку введения моратория на обслуживание долга для бедных стран в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник Министерством финансов США.

Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с коронавирусом

"Министры и главы ЦБ отметили, что ряд наиболее уязвимых и бедных стран столкнется с серьезными проблемами в области здравоохранения и экономики в связи с последствиями COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Министры и главы ЦБ поддерживают многосторонние усилия по оказанию помощи этим странам и готовы предоставить временную приостановку платежей по обслуживанию долга <...> для всех стран, имеющих право на льготное финансирование со стороны Всемирного банка, если к ним присоединятся все двусторонние официальные кредиторы из Группы двадцати и по согласованию с Парижским клубом", - говорится в заявлении.

Восстановление экономического роста

Страны Группы семи также обещают сделать все необходимое для восстановления экономического роста.

"Министры и главы ЦБ подтвердили свое обещание сделать все необходимое для восстановления экономического роста, защиты рабочих мест, бизнеса и устойчивости финансовой системы", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что представители стран G7 "продолжают тесное сотрудничество в рамках других форумов", таких как Группа двадцати, Международный валютно-финансовый комитет, Комитет по развитию, Совет по финансовой стабильности.

"Масштабы этого кризиса в области здравоохранения порождают беспрецедентные вызовы для мировой экономики. Министры и главы ЦБ признают, что чрезвычайные и хорошо скоординированные международные действия имеют решающее значение для уменьшения глубины кризиса. Кроме того, существуют большая потребность в ресурсах и технической помощи, поскольку страны по всему миру стараются укрепить свои системы здравоохранения и смягчить экономические последствия", - отмечается в документе.

Дополнительные меры

Группа семи промышленно развитых держав также готова принимать дополнительные экстренные меры, направленные на стабилизацию мировой экономики в условиях кризиса.

"В соответствии с указаниями лидеров [стран "семерки"] министры [финансов клуба] и управляющие [центральными банками] продолжат рассматривать дальнейшие краткосрочные шаги в целях стабилизации глобальной экономики", - отмечается в документе.

В нем подтверждается, что участники консультаций во вторник рассмотрели в том числе "вызовы, которые пандемия создаст для многих формирующихся рынков и развивающихся стран". Министры финансов и главы центробанков G7 тесно взаимодействуют, пытаясь нейтрализовать "глобальные экономические шоки, вызванные кризисом, а также обеспечить поддержку затронутым государствам", указывается в заявлении.

Его авторы напоминают, что Международный валютный фонд (МВФ) ранее уже сигнализировал о готовности задействовать все свои кредитные ресурсы в размере $1 трлн в целях преодоления кризиса. "Министры и управляющие поддерживают меры, принятые МВФ, Группой Всемирного банка и региональными банками развития для расширения набора имеющихся инструментов в целях предоставления гибкого и быстрого финансирования в связи с кризисом, включая временное расширение МВФ доступа к механизмам быстрого экстренного финансирования, а также предложенное создание линии краткосрочной ликвидности", - подчеркивается в заявлении. В нем также сообщается, что министры финансов и руководители центробанков "семерки" призывают государства-доноры увеличить и ускорить вложения в два специальных фонда МВФ, предназначенных для оказания помощи в условиях бедствий и борьбы с нищетой.