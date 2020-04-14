{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

G7 поддерживает предоставление временной отсрочки на обслуживание долга для бедных стран

Страны Группы семи также пообещали сделать все необходимое для восстановления экономического роста после пандемии коронавируса

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) выступили в поддержку введения моратория на обслуживание долга для бедных стран в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении, обнародованном во вторник Министерством финансов США.

Этот документ распространен США на правах председательствующей в текущем году в G7 страны. Заявление подготовлено после состоявшихся во вторник в режиме видеоконференции переговоров министров финансов и глав центральных банков "большой семерки".

На эту тему
Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с коронавирусом

"Министры и главы ЦБ отметили, что ряд наиболее уязвимых и бедных стран столкнется с серьезными проблемами в области здравоохранения и экономики в связи с последствиями COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Министры и главы ЦБ поддерживают многосторонние усилия по оказанию помощи этим странам и готовы предоставить временную приостановку платежей по обслуживанию долга <...> для всех стран, имеющих право на льготное финансирование со стороны Всемирного банка, если к ним присоединятся все двусторонние официальные кредиторы из Группы двадцати и по согласованию с Парижским клубом", - говорится в заявлении.

Восстановление экономического роста

Страны Группы семи также обещают сделать все необходимое для восстановления экономического роста.

"Министры и главы ЦБ подтвердили свое обещание сделать все необходимое для восстановления экономического роста, защиты рабочих мест, бизнеса и устойчивости финансовой системы", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что представители стран G7 "продолжают тесное сотрудничество в рамках других форумов", таких как Группа двадцати, Международный валютно-финансовый комитет, Комитет по развитию, Совет по финансовой стабильности.

"Масштабы этого кризиса в области здравоохранения порождают беспрецедентные вызовы для мировой экономики. Министры и главы ЦБ признают, что чрезвычайные и хорошо скоординированные международные действия имеют решающее значение для уменьшения глубины кризиса. Кроме того, существуют большая потребность в ресурсах и технической помощи, поскольку страны по всему миру стараются укрепить свои системы здравоохранения и смягчить экономические последствия", - отмечается в документе.

Дополнительные меры

Группа семи промышленно развитых держав также готова принимать дополнительные экстренные меры, направленные на стабилизацию мировой экономики в условиях кризиса.

"В соответствии с указаниями лидеров [стран "семерки"] министры [финансов клуба] и управляющие [центральными банками] продолжат рассматривать дальнейшие краткосрочные шаги в целях стабилизации глобальной экономики", - отмечается в документе.

В нем подтверждается, что участники консультаций во вторник рассмотрели в том числе "вызовы, которые пандемия создаст для многих формирующихся рынков и развивающихся стран". Министры финансов и главы центробанков G7 тесно взаимодействуют, пытаясь нейтрализовать "глобальные экономические шоки, вызванные кризисом, а также обеспечить поддержку затронутым государствам", указывается в заявлении.

Его авторы напоминают, что Международный валютный фонд (МВФ) ранее уже сигнализировал о готовности задействовать все свои кредитные ресурсы в размере $1 трлн в целях преодоления кризиса. "Министры и управляющие поддерживают меры, принятые МВФ, Группой Всемирного банка и региональными банками развития для расширения набора имеющихся инструментов в целях предоставления гибкого и быстрого финансирования в связи с кризисом, включая временное расширение МВФ доступа к механизмам быстрого экстренного финансирования, а также предложенное создание линии краткосрочной ликвидности", - подчеркивается в заявлении. В нем также сообщается, что министры финансов и руководители центробанков "семерки" призывают государства-доноры увеличить и ускорить вложения в два специальных фонда МВФ, предназначенных для оказания помощи в условиях бедствий и борьбы с нищетой.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Генпрокурор поручил незамедлительно реагировать на завышение цен на муку, гречку и сахар
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС