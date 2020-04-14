В Чечне ввели режим ЧС из-за угрозы потери урожая

ГРОЗНЫЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Режим ЧС введен во всех районах Чечни из-за угрозы потери урожая в связи с заморозками, сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев по итогам совещания в Грозном.

"В республике в период с 7 по 8 апреля 2020 года в ряде районов наблюдались заморозки воздуха и почвы. Принято решение ввести режим ЧС из-за угрозы потери урожая", - сказал Хучиев.

Он поручил министерству сельского хозяйства республики провести тщательную оценку нанесенного ущерба сельскохозяйственным организациям для принятия необходимых мер и продолжить работу по привлечению страховых компаний к работе с АПК.