{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне ввели режим ЧС из-за угрозы потери урожая

В республике в период с 7 по 8 апреля в ряде районов наблюдались заморозки

ГРОЗНЫЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Режим ЧС введен во всех районах Чечни из-за угрозы потери урожая в связи с заморозками, сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев по итогам совещания в Грозном.

"В республике в период с 7 по 8 апреля 2020 года в ряде районов наблюдались заморозки воздуха и почвы. Принято решение ввести режим ЧС из-за угрозы потери урожая", - сказал Хучиев.

Он поручил министерству сельского хозяйства республики провести тщательную оценку нанесенного ущерба сельскохозяйственным организациям для принятия необходимых мер и продолжить работу по привлечению страховых компаний к работе с АПК.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
G7 поддерживает предоставление временной отсрочки на обслуживание долга для бедных стран
Страны Группы семи также пообещали сделать все необходимое для восстановления экономического роста после пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС