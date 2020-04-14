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Пандемия коронавируса нового типа

В Италии частично открыли детские, книжные и парфюмерные магазины

Заходить в них покупатели имеют право исключительно в медицинской маске и одноразовых перчатках, сохраняя безопасную дистанцию не менее 1,5 м
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© Вера Щербакова/ТАСС

РИМ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Некоторые магазины детских товаров, книжные и парфюмерные открылись в ряде областей Италии в соответствии с последним правительственным декретом.

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Однако, как передает во вторник корреспондент ТАСС, в Риме не все указанные торговые точки возобновили работу, и не во всех областях Италии декрет применяется одинаково. Так, в северной области Ломбардия, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения (около трети) и всех летальных исходов (около половины), власти распорядились отложить их открытие. Отдельный указ о том, чтобы эти магазины оставались закрытыми, подписал и губернатор области Пьемонт, где темпы распространения инфекции пока не снижаются. Открытие книжных в столичной области Лацио и Риме отложено до 20 апреля. На острове Сардиния этот срок сдвинут до 26 апреля. Тогда как в Венето, где губернатор Лука Дзайя ввел ряд послаблений, разрешив жителям удаляться от места проживания дальше чем на 200 м и выезжать на пикники в кругу семьи, книжные и детские магазины будут открыты только два дня в неделю.

Есть определенные ограничения там, где указанные магазины открыли. Так, заходить в них покупатель имеет право исключительно в медицинской маске и одноразовых перчатках, сохраняя безопасную дистанцию не менее 1,5 м. Все продавцы также в масках. Корреспондента ТАСС в один из магазинов без маски не пустили, хотя в Лацио, в отличие от Ломбардии, Тосканы и Венето (согласно последнему распоряжению губернатора), носить маску в обязательном порядке не предписывается.

Кроме того, в Риме объявили о возобновлении торговли некоторые сетевые магазины косметики и товаров по уходу за телом, волосами и лицом. Как корреспонденту ТАСС пояснили в одном из них, часы работы пока ограничены и действуют строгие правила безопасности. "Мы впускаем по два клиента, не больше", - пояснила собеседница агентства. О специальных часах работы объявили некоторые салоны оптики, однако для их посещения необходима запись.

Детский мир наполовину

Хотя некоторые сетевые магазины детской одежды пока не открылись, возобновили работу магазины, где, наряду с одеждой, продаются игрушки. Как корреспонденту ТАСС объяснили в одном из таких торговых заведений, покупать можно только предметы одежды и детской гигиены, а также канцелярские принадлежности - карандаши, фломастеры, раскраски, - а все игрушки, выложенные на полках, продаже не подлежат.

Открытие ряда магазинов пока нельзя считать началом так называемой "фазы 2" - этапа, на котором допускаются послабления карантина для обеспечения жизнедеятельности общества и экономики в условиях эпидемии. Правительство Италии, пока продлившее ограничительные меры и запрет на передвижение населения без весомой причины до 3 мая, готовит условия для перехода на облегченный карантинный режим. Пока в городах продолжают работать без ограничений продуктовые магазины (при ограничениях работы открытых и закрытых рынков), аптеки, где появились медицинские маски разного типа, а также мастерские по ремонту компьютеров и другой техники, включая бытовую, табачные лавки и газетные киоски.

С 10 марта в Италии из-за распространения коронавируса введен строгий карантин, закрылись магазины, рестораны и бары, спортивные залы, центры красоты и парикмахерские. С начала пандемии число инфицированных в Италии достигло почти 160 тыс., из них 20,5 тыс. умерли. Почти 35,5 тыс. человек излечились.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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