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Пищевая промышленность

В России создали Ассоциацию производителей пива

В нее вошли компании АB InBev Efes, "Балтика" и Heineken

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пивоваренные компании АB InBev Efes, "Балтика" и Heineken создали Ассоциацию производителей пива, которая планирует направить в правительство предложения о поддержки отрасли в условиях распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе образованной ассоциации.

"Пивоваренные компании АB InBev Efes, "Балтика" и Heineken приняли решение продолжить совместную работу по защите интересов пивоваренной отрасли в рамках нового отраслевого объединения - Ассоциации производителей пива", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в союзе, задача ассоциации заключается в том, чтобы обеспечивать благоприятные условия развития пивоваренной индустрии в России, защищать интересы производителей пива и обеспечить стабильную работу отрасли. В частности, компании, входящие в ассоциацию, завершают подготовку и в ближайшее время планируют направить предложение правительству РФ по мерам поддержки обеспечения устойчивости индустрии в связи с распространением коронавирусной инфекции, одновременно продолжая консультации с участниками рынка, отраслевыми ассоциациями в новом формате объединения.

"В будущем мы будем рады сотрудничеству с другими компаниями и ассоциациями, которые разделяют наше видение развития отрасли и готовы к системной работе по поддержке добросовестных производителей пива и защите их интересов", - говорится в сообщении.

11 февраля 2020 г. компании "Балтика", Heineken и AB InBev Efes вышли из Союза пивоваров из-за разногласий по стратегии в борьбе с нелегальным рынком, в том числе по вопросу введения минимальной розничной цены.

Теги
Россия
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