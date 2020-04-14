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Мировые цены на нефть
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Президент Мексики заявил, что отблагодарит Россию, Китай и США за солидарность в ОПЕК+

Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что сделает соответствующее объявление на этой или на следующей неделе

МЕХИКО, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор благодарен своим коллегам из России, Китая и США за солидарность, проявленную на переговорах о снижении добычи нефти в рамках ОПЕК+. С соответствующим заявлением глава латиноамериканского государства выступил во вторник на традиционной ежедневной пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.

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"На этой неделе, возможно, или на следующей я сделаю особое объявление, которое связано с солидарностью по отношению к Мексике и с тем, как наша страна отблагодарит за эту солидарность. Потому что это на самом деле было исключительное [отношение]. Хорошо себя проявил российский лидер - президент [Владимир] Путин, очень хорошо, и председатель КНР [Си Цзиньпин] очень хорошо <...>. И, как я уже говорил, президент [США Дональд] Трамп отнесся очень уважительно и с симпатией к Мексике", - сказал Лопес Обрадор.

Глава государства вновь высоко оценил результаты переговоров в рамках ОПЕК+, назвав их успешными для Мексики. "Я хочу воспользоваться случаем и заявить, что вопреки утверждениям некоторых [политических] противников не было никакого [дополнительного] секретного соглашения, никаких [других] обязательств, ничего. Наше обязательство состоит лишь в том, чтобы сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, то есть на 6%, в то время как другие страны, находящееся в других условиях, сократят добычу примерно на 23%", - сказал Лопес Обрадор.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки (б/с), а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

Теги
МексикаСШАРоссияКитайСи ЦзиньпинМировые цены на нефтьТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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