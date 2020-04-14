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ВТБ зафиксировал резкий рост трат россиян в салонах красоты во время самоизоляции

При этом число покупок в аптеках в целом снизилось на 10%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россияне увеличили траты в салонах красоты в 3,5 раза в конце второй недели самоизоляции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ.

"Транзакционная активность розничных клиентов российских банков резко выросла в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей: увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты", - отмечается в сообщении.

В банке отметили, что рост трат в основном связан с тем, что столичным салонам красоты с медицинской лицензией разрешили работать во время режима самоизоляции. "За первые несколько дней объем транзакций по картам здесь вырос в 3,5 раза, "пиковым" днем стала пятница, 10 апреля. При этом число покупок в аптеках на второй неделе самоизоляции в целом по России снизилось на 10%, в Москве и области - почти на 20%", - уточнили в ВТБ.

В то же время объем покупок в продуктовых магазинах почти не изменился, а средний чек на второй неделе апреля снизился на 12% и составил около 900 рублей.

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Россия
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