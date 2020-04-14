Власти Калининградской области выделили 100 млн рублей на выплаты безработным

КАЛИНИНГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Жители Калининградской области, зарегистрированные в качестве безработных, получат социальную поддержку в размере 10 тыс. рублей. На выплаты предусмотрено 100 млн рублей из областного бюджета, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Право на получение выплаты имеют жители области, работавшие в 2020 году не менее 30 дней.

"Это дополнительная мера соцподдержки в рамках мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. <...> На эти цели из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Заявление на получение выплаты необходимо подать до 1 июня в Центр занятости населения области, который будет принимать решение о ее предоставлении. Платеж разбивается на две части по 5 тыс. рублей. Первая выплата - в течение трех дней после принятия решения о назначении, вторая - не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором был перечислен первый платеж.

В регионе до 19 апреля действует режим общей самоизоляции для пресечения распространения коронавируса нового типа. Остановлена работа кинотеатров и театров, парков культуры и отдыха, зоопарков, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных центров, библиотек, спортивных комплексов, клубов и секций, художественных, театральных студий, учреждений дополнительного образования, досуговых заведений для детей и взрослых вне зависимости от формы собственности. Запрещены все массовые мероприятия.

Поддержка экономики

Для поддержки экономики и бизнеса региона в условиях пандемии коронавируса разработан пакет мер, общий объем финансирования которого оценивается в 752 млн рублей. Малому и среднему бизнесу, в частности, предоставляются льготные займы до 10 млн рублей под 0,1% годовых, в том числе для сохранения персонала и выплаты зарплат сотрудникам.

По данным на 14 апреля, в Калининградской области подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом, 24 человека выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением остаются 680 человек, в том числе 19 - в специальном учреждении "Паруса надежды".