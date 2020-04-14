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На Украине сообщили о снижении импорта электроэнергии из России в 5,4 раза

В компании "Укрэнерго" также отметили, что импорт из Белоруссии уменьшился в 2,8 раза

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Поставки электроэнергии из России на Украину в первом квартале 2020 года сократился в 5,4 раза по сравнению с четвертым кварталом 2019 года до 53,4 млн кВт ч. Об этом сообщила во вторник компания "Укрэнерго".

"Импорт электроэнергии из России уменьшился в 5,4 раза (286,3 млн кВт ч до 53,4 млн кВт ч), а из Белоруссии в 2,8 раза (с 421,7 млн кВт ч до 149,6 млн кВт ч)", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "Укрэнерго" ранее вводила ограничения по импорту электроэнергии "с целью обеспечения операционной безопасности", при этом суммарно в марте на поставки из России и Белоруссии пришлось 2% от всего импорта в прошлом месяце.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ранее приняла решение ограничить коммерческий импорт электроэнергии из стран, которые не являются сторонами Энергетического договора на период пандемии нового коронавируса.

В свою очередь "Укрэнерго" сообщала, что в связи с этим страна приостанавливает операции по импорту/экспорту электроэнергии с Россией и Белоруссией на период с 12 по 30 апреля.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения поправок в принятый 18 сентября закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Российское электричество начало продаваться на украинском рынке "на сутки вперед". Одной из первых компаний, которая приобрела эту электроэнергию, стала "Днепроазот", которая входит в группу "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского. Первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте "Укрэнерго" 1 октября прошлого года.

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