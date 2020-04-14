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ВЭБ.РФ закрыл сделку по продаже прав требований по кредитам "Евродона" на 6,2 млрд рублей

По данным "Коммерсанта", ранее госкорпорация планировала выручить за него около 10 млрд рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ закрыл сделку по продаже прав требований по кредитам группы компаний "Евродон" (в прошлом крупнейшего в России производителя индейки) в пользу Россельхозбанка. Сумма сделки составила 6,2 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ и группа компаний Россельхозбанка подписали соглашение об уступке прав требований по кредитам ГК "Евродон". Сумма сделки составила 6,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Госкорпорация ВЭБ.РФ, которая является основным кредитором "Евродона", неоднократно предпринимала попытки продать активы группы. "Евродоном", как сообщал "Коммерсантъ", интересовались "Дамате", "Черкизово" и "Ресурс". Они предлагали за актив не более 4 млрд рублей, но госкорпорация планировала выручить за него около 10 млрд рублей. В конце октября стало известно, что "Евродон" перейдет Россельхозбанку, который выберет инвестора.

"Евродон" в прошлом был одним из крупнейших российских производителей индейки. ВЭБ.РФ получил фактический контроль над бизнесом холдинга после вспышек гриппа птиц в 2016-2017 годах. После еще одной вспышки в 2018 году участники группы приняли решение о прекращении полномочий основателя "Евродона" Вадима Ванеева на посту гендиректора. С февраля 2019 года на предприятиях "Евродона" ввели процедуру наблюдения.

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