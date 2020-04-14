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Минэкономразвития сообщило о приостановке 50 тыс. проверок бизнеса с 18 марта

Количество проверок, проведение которых продолжается, снизилось с 14,6 тыс. до 6 тыс.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Количество приостановленных проверок организаций достигло 50,6 тыс. к концу прошлой недели, начиная с 18 марта, когда было принято решение о приостановке ряда плановых проверок, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"К концу прошлой недели количество приостановленных федеральными органами исполнительной власти проверок достигло 50,6 тыс., а количество проверок, проведение которых продолжается, снизилось с 14,6 тыс. до 6 тыс.", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 20 федеральных контролеров снизили число проводимых проверок до нуля.

По данным Минэкономразвития, наибольшее число проверок проводится Рострудом (3,4 тыс.) по отдельному поручению председателя правительства Михаила Мишустина в целях защиты трудовых прав работников на сохранение рабочих мест и выплату заработной платы.

Кроме того, по несколько сотен проверок проводят ФНС России (0,7 тыс.), Ространснадзор (0,5 тыс.), Ростехнадзор (0,5 тыс.), Росприроднадзор (0,4 тыс.) и МЧС России (0,2 тыс.). При этом у остальных федеральных органов исполнительной власти число проверок исчисляется десятками.

В Минэкономразвития указывают, что продолжение или назначение новых проверок возможно в исключительных случаях, таких как причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций, поручение президента или правительства, а также в целях предоставления правового статуса или лицензий.

В министерстве напоминают, что 14 апреля вступает в силу постановление правительства, согласно которому проведение внеплановых проверок (в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан) необходимо согласовывать с органами прокуратуры. Кроме того, должны быть возобновлены плановые проверки на объектах чрезвычайно высокого и высокого риска. При этом абсолютное большинство проверок будет проводиться только с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.

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