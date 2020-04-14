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Генпрокурор поручил незамедлительно реагировать на завышение цен на муку, гречку и сахар

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на информацию о завышении цен на социально значимые товары. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ретейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории (муку, гречку, сахар и др.)", - сообщили в Генпрокуратуре.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаКраснов, Игорь Викторович
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