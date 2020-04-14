Эксперт: российская банковская система опережает мировую за счет сильных IT-отделов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российская банковская система опережает мировую за счет сильных и крупных IT-отделов, внедренных в структуру компаний. Модель США, когда многие разработчики работают на аутсорсе, не такая успешная, считает предприниматель, инвестор, владелец Hartmann Holdings, основатель компаний CarРrice, Aktivo, KupiVIP Оскар Хартманн.

"[В Америке] есть очень много компаний, к которым можно обратиться, а в России в основном все банки "всосали" в себя огромное количество IT, за счет этого российская банковская система впереди всей планеты. Вот просто я смотрю [на многие] финтех проекты [в мире], которые основаны на технологиях, которые в России просто абсолютный стандарт уже давно. Если посмотреть любые проекты, которые сейчас появляются, они появляются только за счет того, что в Америке, в Европе очень отсталая IT-инфраструктура банковская", - сказал он в выпуске нового видеопроекта ТАСС Fintech Show. Он добавил, что среди других стран только Китай сильно продвинулся в электронных транзакциях.

Хартманн считает, что в России очень сильная математическая школа, которая позволила вырастить большое количество сильных IT-специалистов.

"У меня есть опыт работы с IT в России, в Германии и в Америке, поэтому мне есть с чем сравнить. Я бы сказал, что в России средний руководитель - владелец компании имеет высокую степень недооценки, потому что уровень людей в IT в России сверхвысокий. И обычно то, что легко - не ценится. В Германии просто не могут найти специалистов, они вынуждены их импортировать, даже более слабых людей", - добавил он.