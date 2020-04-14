Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 5,5% - до $29,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:27 мск.

В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне 3 апреля 2020 года.

Цена на нефть WTI находится на отметке $21,9 за баррель, снижаясь на 5,9%.

Рубль в свою очередь укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Доллар теряет 0,62%, до 73,15 рубля, евро снижается на 0,18%, до 80,18 рубля.