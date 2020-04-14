{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

В последний раз стоимость нефти этой марки находилась на таком уровне 3 апреля
Описание
© REUTERS/Brendan McDermid

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 5,5% - до $29,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:27 мск.

В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне 3 апреля 2020 года.

Цена на нефть WTI находится на отметке $21,9 за баррель, снижаясь на 5,9%.

Рубль в свою очередь укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Доллар теряет 0,62%, до 73,15 рубля, евро снижается на 0,18%, до 80,18 рубля. 

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Вывозной рейс из Дели в Москву запланирован на 19 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС