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Безработица в США может достигнуть пика в 13% во II квартале

Согласно прогнозу Moоdy's, ВВП страны может упасть на 10%

ТАСС, 14 апреля. Уровень безработицы в США может достигнуть пика в 13% во II квартале этого года, следует из базового сценария, представленного международным рейтинговым агентством Moоdy's.

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Согласно этому прогнозу, ВВП страны может упасть на 10%.

В базовом сценарии аналитики ожидают, что рецессия в США будет продолжаться в течение первой половины 2020 года, а ограничения на поездки и работу компаний сохранятся до конца второго квартала.

Стрессовый сценарий предполагает, что ограничения будут действовать и в третьем квартале. В таком случае пик безработицы достигнет 17%, а максимальное снижение ВВП - 14%.

В обоих сценариях, как утверждают аналитики, количество безработных превысит показатель кризиса 2008 года (в базовом сценарии - 21 млн человек, в стрессовом - 27 млн человек).

Начиная с третьего квартала Moоdy's прогнозирует сокращение числа безработных до 15 млн человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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