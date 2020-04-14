Игорная деятельность исключена из новых критериев отбора системообразующих предприятий

"Сфера игорной деятельности была исключена из критериев отбора. <...> Проект перечня системообразующих предприятий был сформирован исходя из критериев отбора, разработанных в 2015 году. Исходя из этих критериев, ФНС подготовила предложения по включению новых компаний в проект перечня. Как и другие компании в списке, компания "Фонбет" попала на основе заявленных показателей", - отмечают в МЭР.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сфера игорной деятельности исключена из обновленных критериев отбора системообразующих предприятий, в прежний проект перечня букмекерская компания "Фонбет" попала на основании предложений ФНС по критериям, разработанным в 2015 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Ранее Генеральная прокуратура поручила Минэкономразвития проверить, как букмекерские компании попали в список системообразующих предприятий. В Минэкономразвития подтвердили, что получили запрос из Генеральной прокуратуры.

"Понимая, что такие критерии "оставили за бортом" ряд стратегически важных для экономики страны предприятий, правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики 10 апреля были утверждены скорректированные критерии и порядок отбора в список системообразующих предприятий", - отметили в министерстве.

Министерство экономического развития РФ разработало новые критерии для системообразующих предприятий в 72 отраслях экономической деятельности, которые содержат универсальные показатели, такие как выручка и численность персонала, так и индивидуальные, учитывающие специфику соответствующих отраслей.

В Минэкономразвития также напомнили, что уточненный список системообразующих предприятий будет рассматриваться 17 апреля на правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.

10 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что ранее компания "Фонбет" попала в перечень системообразующих предприятий на основе "объективных показателей по занятости и налогам".