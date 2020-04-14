Роструд указал на незаконность отправки работников в неоплачиваемый отпуск

"Работодатель не вправе по своей инициативе отправить работников в отпуск без сохранения зарплаты. По общему правилу такой отпуск возможен по соглашению сторон. В отдельных случаях работодатель обязан предоставить отпуск по просьбе самих работников по семейным обстоятельствами, другим уважительным причинам. В любом случае сотрудник должен подать письменное заявление. При этом недопустимо оказывать на работника давление", - пояснили в Роструде.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Работодатели не в праве отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на период режима нерабочих дней до 30 апреля. В этот период также не может быть урезан размер заработной платы, а расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, соглашению сторон или по истечение срочного договора, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роструда.

В ведомстве отметили, что также работник вправе отказаться от переноса своего отпуска на период нерабочих дней, если того требует работодатель. При этом совпавший с нерабочими днями отпуск не будет переноситься на более поздний период.

В период действия указа о нерабочих днях для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров, подчеркнули в Роструде.

Сохранение заработной платы

"В соответствии с указом президента РФ нерабочие дни установлены с сохранением заработной платы. Поэтому для работников организаций, на которых распространяется Указ о нерабочих днях, сохраняемый размер заработной платы не изменяется", - пояснили в Роструде, отметив, что для работников организаций, продолжающих свою деятельность, уменьшить зарплату в период нерабочих дней до 30 апреля можно только по соглашению сторон.

"В одностороннем порядке делать это не допустимо, поскольку этот процесс изменения условий оплаты труда предусматривает выполнение работодателем ряда обязательных условий, к которым относится, в частности, обязанность уведомить работников о предстоящих изменениях за два месяца с указанием причины изменений", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках реализации указа о нерабочих днях сотрудники должны получить именно заработную плату, предусмотренную трудовым договором. "Заработная плата устанавливается трудовым договором между сотрудником и работодателем. Под заработной платой, как правило, подразумевается должностной оклад, компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты, если таковые установлены на предприятии", - добавили в пресс-службе.

В Роструде уточнили, что размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью.

Роструд также призывает обращаться в инспекцию труда через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале онлайнинспекция.рф в случае, если ваши трудовые права были нарушены.