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Пандемия коронавируса нового типа
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Браверман: банки выдали бизнесу порядка 500 млн рублей беспроцентных кредитов на зарплату

Глава Корпорации МСП отметил, что "нулевой кредит с погашением его "тела" не сразу, а равными частями в течение достаточно длительного периода - это абсолютно беспрецедентная мера"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Банки выдали российскому бизнесу порядка 500 млн рублей беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам. Об этом сообщил во вторник глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман в интервью информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"На сегодня у нас сумма превышает уже 500 млн рублей. И сама по себе она может показаться небольшой, но если мы посмотрим на динамику и ретроспективу двухдневной давности, то там сумма была 70 млн рублей. И если такими темпами мы будем расти, это будет очень хорошая история", - сказал Браверман, говоря о кредитах с нулевой процентной ставкой на зарплату сотрудникам компаний малого и среднего бизнеса.

По его словам, это позволит сохранить рабочие места. Браверман отметил, что "подобного рода нулевой кредит с погашением его "тела" не сразу, а равными частями в течение достаточно длительного периода - это абсолютно беспрецедентная мера".

Глава Корпорации МСП в целом оценил готовность к реализации данной программе кредитования "как достаточно высокую". "Я имею в виду и проработку механизма исполнения постановления и абсолютно четкий алгоритм счета - сколько должны получить [предприятия]: это шесть минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), умноженных на количество работников данного предприятия", - уточнил он.

В Банке России ранее сообщали, что к программе выдачи кредитов под 0% годовых малому и среднему бизнесу на зарплатные проекты могут быть подключены около 90 российских банков. Первыми такое право получили Сбербанк и ВТБ, начавшие выдавать такие кредиты бизнесу, позже к ним присоединились МСП Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и банк "Открытие".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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