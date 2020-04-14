Власти Кузбасса просят РЖД увеличить перевозки угля на фоне отмены пассажирских поездов

ТАСС, 14 апреля. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев направил в адрес главы РЖД Олега Белозерова письмо с предложением использовать высвободившиеся из-за отмены ряда пассажирских поездов пропускные способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для экспортных перевозок угля (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу Вас рассмотреть возможность использовать высвободившиеся пропускные способности в полном объеме для перевозок угля грузоотправителей Кузбасса на экспорт к дальневосточным портам и погранпереходам", - пишет Цивилев.

Он отмечает, что сокращение количества курсирующих пригородных поездов и поездов дальнего следования должно было освободить пропускную способность железных дорог Восточного полигона.

В то же время в пресс-службе РЖД пояснили ТАСС, что загруженность магистралей не позволит увеличить перевозки твердого топлива сверх плана, закрепленного в соглашении с администрацией Кемеровской области.

"Холдинг в оперативном режиме корректирует график движения поездов, но на основных направлениях БАМа и Транссиба пропускные способности задействованы по максимуму, так как размеры движения пассажирских поездов остались без изменения", - сказали ТАСС в пресс-службе РЖД.

В компании отметили, что перевыполняют заданные параметры вывоза угля в Восточном направлении, закрепленные в соглашении с администрацией Кемеровской области 18 марта 2020 года. В марте из Кузбасса вывезено 4,8 млн тонн угля, что на 0,2% превышает плановые показатели, в апреле вывоз осуществляется согласно плану и составит 4,9 млн тонн.

В РЖД напомнили, что на фоне ситуации с пандемией коронавируса компания выполняет поручение руководства страны о бесперебойном снабжении регионов товарами первой необходимости. Приоритет отдается социальным грузам, перевозки которых с начала апреля выросли в 1,5 раза.