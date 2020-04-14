{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Кузбасса просят РЖД увеличить перевозки угля на фоне отмены пассажирских поездов

Как пояснили в пресс-службе РЖД, загруженность магистралей не позволит увеличить перевозки твердого топлива сверх плана, закрепленного в соглашении с администрацией Кемеровской области

ТАСС, 14 апреля. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев направил в адрес главы РЖД Олега Белозерова письмо с предложением использовать высвободившиеся из-за отмены ряда пассажирских поездов пропускные способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для экспортных перевозок угля (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу Вас рассмотреть возможность использовать высвободившиеся пропускные способности в полном объеме для перевозок угля грузоотправителей Кузбасса на экспорт к дальневосточным портам и погранпереходам", - пишет Цивилев.

Он отмечает, что сокращение количества курсирующих пригородных поездов и поездов дальнего следования должно было освободить пропускную способность железных дорог Восточного полигона.

В то же время в пресс-службе РЖД пояснили ТАСС, что загруженность магистралей не позволит увеличить перевозки твердого топлива сверх плана, закрепленного в соглашении с администрацией Кемеровской области.

"Холдинг в оперативном режиме корректирует график движения поездов, но на основных направлениях БАМа и Транссиба пропускные способности задействованы по максимуму, так как размеры движения пассажирских поездов остались без изменения", - сказали ТАСС в пресс-службе РЖД.

В компании отметили, что перевыполняют заданные параметры вывоза угля в Восточном направлении, закрепленные в соглашении с администрацией Кемеровской области 18 марта 2020 года. В марте из Кузбасса вывезено 4,8 млн тонн угля, что на 0,2% превышает плановые показатели, в апреле вывоз осуществляется согласно плану и составит 4,9 млн тонн.

В РЖД напомнили, что на фоне ситуации с пандемией коронавируса компания выполняет поручение руководства страны о бесперебойном снабжении регионов товарами первой необходимости. Приоритет отдается социальным грузам, перевозки которых с начала апреля выросли в 1,5 раза.

Теги
РоссияКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мировые цены на нефть
Минэнерго США обсуждает с девятью компаниями аренду емкостей для хранения "лишней" нефти
По данным агентства Bloomberg, таким образом администрация США стремится помочь компаниям справиться с избытком нефти на рынке, возникшем из-за сокращения ее потребления в период пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС