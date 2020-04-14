{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

"Алроса" перевела высшее руководство на четырехдневную неделю с сокращением зарплаты

Зарплату сократят на 20%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Алроса" в целях сокращения издержек с 13 апреля перевела сотрудников аппарата управления на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением заработной платы - на 20%. Это следует из сообщения компании.

На эту тему
Поддержка российской экономики в условиях пандемии. Что предлагает ЦБ

Меры приняты в связи с негативным влиянием пандемии нового коронавируса на мировую экономику и алмазный рынок и, предварительно, будут действовать до конца апреля.

"С начала текущей недели все высшее руководство "Алросы" переведено на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением заработной платы. Аналогичные меры затронули почти весь аппарат управления компании (штаб-квартиры) - как в Мирном, так и в Москве. С этой же недели на режим неполного рабочего времени будут переведены и аппараты управления всех структурных подразделений. Пока четырехдневная рабочая неделя введена до конца апреля, но она может быть продлена в зависимости от ситуации", - отмечается в сообщении.

По словам главы "Алросы" Сергея Иванова, которые приводит пресс-служба компании, "на сегодняшний день производство и торговля в отрасли практически остановились, и пока сложно прогнозировать какие-либо сроки их восстановления", что, безусловно, отразится на показателях компании. "В связи с этим, "Алроса" ищет возможности для сокращения расходов без ущерба для основного производства и рабочего коллектива", - подчеркнул Иванов.

На прошлой неделе "Алроса" отчиталась о снижении продаж продукции в марте более чем вдвое по сравнению в уровнем февраля. В годовом сопоставлении продажи алмазов упали в 2,5 раза, бриллиантов - почти в два раза. Кроме того, в результате снижения спроса на продукцию компании пришлось прекратить долгосрочные соглашения с несколькими клиентами, сообщила "Алроса".

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мировые цены на нефть
Минэнерго США обсуждает с девятью компаниями аренду емкостей для хранения "лишней" нефти
По данным агентства Bloomberg, таким образом администрация США стремится помочь компаниям справиться с избытком нефти на рынке, возникшем из-за сокращения ее потребления в период пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС