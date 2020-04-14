"Алроса" перевела высшее руководство на четырехдневную неделю с сокращением зарплаты

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Алроса" в целях сокращения издержек с 13 апреля перевела сотрудников аппарата управления на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением заработной платы - на 20%. Это следует из сообщения компании.

Меры приняты в связи с негативным влиянием пандемии нового коронавируса на мировую экономику и алмазный рынок и, предварительно, будут действовать до конца апреля.

"С начала текущей недели все высшее руководство "Алросы" переведено на четырехдневную рабочую неделю с соответствующим сокращением заработной платы. Аналогичные меры затронули почти весь аппарат управления компании (штаб-квартиры) - как в Мирном, так и в Москве. С этой же недели на режим неполного рабочего времени будут переведены и аппараты управления всех структурных подразделений. Пока четырехдневная рабочая неделя введена до конца апреля, но она может быть продлена в зависимости от ситуации", - отмечается в сообщении.

По словам главы "Алросы" Сергея Иванова, которые приводит пресс-служба компании, "на сегодняшний день производство и торговля в отрасли практически остановились, и пока сложно прогнозировать какие-либо сроки их восстановления", что, безусловно, отразится на показателях компании. "В связи с этим, "Алроса" ищет возможности для сокращения расходов без ущерба для основного производства и рабочего коллектива", - подчеркнул Иванов.

На прошлой неделе "Алроса" отчиталась о снижении продаж продукции в марте более чем вдвое по сравнению в уровнем февраля. В годовом сопоставлении продажи алмазов упали в 2,5 раза, бриллиантов - почти в два раза. Кроме того, в результате снижения спроса на продукцию компании пришлось прекратить долгосрочные соглашения с несколькими клиентами, сообщила "Алроса".

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.