Минтранс поручил авиакомпаниям отменить акции по бесплатному перелету для ветеранов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минтранс РФ на фоне пандемии коронавируса поручил авиакомпаниям отменить акции, в рамках которых ветеранам предоставлялся бесплатный перелет на рейсах внутри России. Это следует из текста телеграммы Росавиации (есть в распоряжении ТАСС).

"В соответствии с поручением Минтранса России от 10 апреля прошу организовать работу по вопросу отмены проведения запланированных акций по предоставлению ветеранам ВОВ 1941-1945 годов и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда по территории РФ в межсубъектном сообщении в период празднования 75-й годовщины победы ВОВ", - говорится в телеграмме Росавиации.

Также в тексте телеграммы, разосланной в авиакомпании, аэропорты и межтерриториальные управления Росавиации, говорится, что перевозчики должны "проинформировать ветеранов, уже купивших авиабилеты, о нецелесообразности совершения поездок в период проведения мероприятий по ограничению распространения COVID-19 и обеспечить, при наличии соответствующих заявлений, полный возврат авиабилетов".

Ежегодно многие авиакомпании предоставляют бесплатные билеты для ветеранов. Так, например, "Аэрофлот" планировал начать оформление таких билетов 14 апреля, а S7 - уже начала с 1 апреля, следует из информации на сайтах перевозчиков.

Как сообщалось ранее, "Российские железные дороги" (РЖД) в условиях пандемии коронавируса также приняли решение временно приостановить бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны. В РЖД заверили, что оформление бесплатных перевозок будет возобновлено сразу же после снятия всех ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом.