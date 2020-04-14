Американский экономист считает, что после пандемии придется отказаться от капитализма

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Визит-профессор Московской школы экономики МГУ, профессор Школы государственных отношений Техасского университета (США) Джеймс К. Гэлбрейт считает, что после завершения пандемии коронавирусной инфекции придется отказаться от капитализма и искать новые формы экономического устройства. Такое мнение он высказал во вторник в ходе международного онлайн-семинара "Economic Challenges of COVID-19 Pandemic".

"Сейчас все вспоминают о прошлых кризисах, предыдущих потрясениях. Но сегодня ситуация другая, жизнь не вернется в прежнее русло. И нужно помнить историю западного мира, и видеть, как Азия победила нынешнюю пандемию, опыт Южной Кореи, Сингапура и Тайваня. Все это свидетельствует, что капитализм и децентрализация последних 40 лет, возможно, не выдержат этого кризиса, придется выстраивать новую систему, возможно, нужно будет выстраивать государственный социализм или принимать какие-то гибридные решения ", - сказал Гэлбрейт.

По его словам, большая часть государственного сектора после пандемии потребует реструктуризации, "нужно рассмотреть все известные модели, чтобы не упустить свой шанс". Гэлбрейт пояснил, что сейчас многие компании думают, что после вспышки заболевания смогут быстро вернуться к прежним позициям. Однако пандемия еще в течение следующих года-полутора будет напоминать о себе, возможно, она снова вспыхнет летом или вернется осенью, что усложнит возврат к нормальной жизни.

"Говоря о будущем, я вижу две серьезные проблемы, с которыми необходимо будет работать. Во первых, будет большое количество невыплаченных долгов: студенческие кредиты, ипотеки, счета ЖКХ и так далее. И даже если люди вернутся к предыдущему уровню, миллионы людей не смогут восполнить потери", - отметил экономист, добавив, что и тратить деньги покупатели также начнут осторожно.

Вторая проблема, по его словам, - реорганизация экономики и общества в долгосрочной перспективе. Для обеспечения безопасности, например, потребуется сохранять социальную дистанцию. И это повлияет на всех, на любой ресторан, который должен будет привлекать людей, на театры, на школы, плотность классов станет проблемой, повлияет на массовые собрания, на авиаперевозки, отели, тематические парки развлечений и так далее.

"Люди, возможно, не захотят также активно их посещать, как раньше. Возможно, этим индустриям придется свернуть свои масштабы и привыкать к тому, что клиентов станет намного меньше, и непонятно, как они будут справляться с финансовыми потерями в этой ситуации. Конечно, реакция на эти изменения непредсказуемая. Нужно понимать, как поддерживать занятость и доходы миллионов людей, которые не смогут вернуться в те отрасли, где они работали все эти годы", - отметил Гэлбрейт.