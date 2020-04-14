ЕЭК предложила ввести налог на неторговые валютообменные операции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) для ограничения вывоза капитала за рубеж предлагает ввести налог на неторговые валютообменные операции. Об этом говорится в докладе "О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС".

"С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях. Заключить соглашение о скоординированной валютной политике в ЕАЭС, предусматривающей механизм стабилизации соотношения обменных курсов национальных валют", - говорится в документе.