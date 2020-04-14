Власти США не планируют ограничивать добычу нефти на федеральном уровне

ТАСС, 14 апреля. Нефтепроизводители США снизят добычу под влиянием рыночной ситуации, поэтому ограничений на федеральном уровне ждать не стоит. Об этом заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт в интервью консалтинговой компании Wood Mackenzie.

"Я думаю, что [нефтедобыча] будет сокращаться под влиянием движений на рынке. Я не думаю, что вы увидите в правительстве какие-либо федеральные мандаты на прекращение производства", - сказал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что нефтепроизводители в стране вынуждены сокращать добычу, так как сектор саморегулируется в зависимости от колебания цен на углеводороды.

Вечером 12 апреля стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи после напряженных переговоров. На экстренном заседании они договорились о снижении объемов всеми 23 государствами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн, поскольку Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей. Еще ряд государств, которые ранее не входили в периметр сделки, - США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие - снизят добычу на 5 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Как заявил глава Минэнерго США, объемы сокращения добычи, предусмотренные сделкой ОПЕК+, могут быть пересмотрены. При этом, по мнению Бруйетта, критиковать достигнутое соглашение нет смысла, поскольку "очевидная альтернатива" сделке - ее полное отсутствие - гораздо хуже для рынка.