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Минфин предложил зафиксировать ставку обратного акциза на СУГ в 4,5 тыс. рублей на тонну

Ведомство также предложило зафиксировать ставку на этан в 9 тыс. рублей на тонну

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минфин предлагает зафиксировать ставку обратного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ) в 4,5 тыс. рублей на тонну, на этан - в 9 тыс. рублей на тонну. Об этом говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс, подготовленном Минфином РФ и размещенном на портале проектов нормативных актов.

В законопроекте отмечается, что Минфин РФ предлагает ввести обратный акциз на СУГ и на этан с 1 января 2022 года.

Согласно проекту, компании получат обратный акциз на этан при выполнении одного из двух условий: в случае, если они введут в эксплуатацию новые производства после 1 января 2022 года проектной мощностью не менее 300 тыс. тонн этана в год, или при условии проведения модернизации существующих мощностей.

Как отмечается в поправках, чтобы получить обратный акциз на СУГ, компании должны выполнить одно из условий: ввести новые производства по переработке СУГ с 1 января 2022 года проектной мощностью по сырью не менее 300 тыс. тонн в год или обновить существующие производства. При этом компании необходимо будет заключить до 2022 года соглашение с Минэнерго о модернизации мощностей, по которому нужно будет вложить с 2021 по 2027 годы не менее 65 млрд рублей, а в 2020 году направить на переработку более 100 тыс. тонн СУГ.

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