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Азербайджан может потерять до $1 млрд при сохранении низких цен на нефть

В бюджете республики на 2020 год заложена цена нефти на уровне $55

БАКУ, 14 апреля. /ТАСС/. Потери Азербайджана могут составить до $1 млрд , если цены на нефть не поднимутся до необходимого уровня. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая во вторник на совещании с участием членов правительства, прошедшем в формате видеоконфренции.

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"Если цены на нефть не поднимутся до нужного уровня, то мы понесем дополнительные потери. Мы должны знать, что эти потери могут составить примерно $700 млн, может, и $1 млрд", - сказал Алиев. В бюджете республики на 2020 год заложена цена нефти на уровне $55 за баррель.

Президент добавил, что если цены на нефть не восстановятся, то валютные резервы страны уменьшатся. "В первом квартале по отношению к 1 января наши валютные резервы уже уменьшились. Это естественно, и в таком случае мы должны очень внимательно подходить к расходам", - подчеркнул глава государства.

Алиев назвал формат, в рамках которого принимаются меры для стабилизации нефтяного рынка, уникальным. "Уже пришли к договоренности не только страны ОПЕК+, но и все нефтедобывающие страны. Считаю, что это уникальный формат сотрудничества, который возлагает дополнительные обязательства на все страны, в том числе на Азербайджан", - сказал глава государства.

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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