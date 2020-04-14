Россия и Белоруссия договорились обсудить тарифы на транспортировку газа

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Россия и Республика Беларусь достигли договоренностей о проведении консультаций по стоимости транспортировки газа. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам совещания рабочей группы с участием руководителей министерств энергетики государств ЕАЭС.

"Стороны рассмотрели вопросы тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. Достигнуты договоренности о проведении в двустороннем формате между Республикой Беларусь и Российской Федерацией консультаций по стоимости транспортировки газа", - отмечается в сообщении.

Как сообщает ЕЭК, страны Евразийского экономического союза прорабатывают подходы к формированию тарифов на транспортировку газа на общем рынке. ЕЭК проинформирует членов Совета Евразийской экономической на предстоящем внеочередном заседании 20 апреля об итогах консультаций по вопросу формирования тарифов.

Как сообщалось 10 апреля, руководители министерств энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны в течение двух недель согласовать вопросы формирования цен на газ и тарифы на его прокачку по территории ЕАЭС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 марта в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудили цены на углеводороды, которые страны импортируют из России. Стороны констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом.

Как сообщил 9 апреля глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич, республика инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ. По его словам, в качестве "одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам". Условия реализации этого механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной.