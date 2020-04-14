Компании США разошлись во мнении по вопросу сокращения добычи нефти в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Американские компании расходятся во мнении относительно целесообразности сокращения добычи нефти в штате Техас из-за спада цен на это углеводородное сырье на фоне пандемии коронавируса нового вида. Как передает газета "Уолл-стрит джорнэл", об этом свидетельствует обсуждение данного вопроса, проходящее во вторник на открытом заседании железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей).

Трансляция заседания в режиме телеконференции ведется на сайте регулятора Техаса. Свое мнение трем комиссарам регулятора высказали руководители таких компаний, как Pioneer Natural Resources ("Пионер нэчурал ресурсэс"), Parsley Energy ("Парсли энерджи") и Marathon Oil ("Марафон ойл"), а также представители гигантов Exxon Mobil ("Эксон - Мобил") и Occidental Petroleum ("Оксидентал петролеум").

Первые настаивают на необходимости сократить добычу и ввиду исключительных обстоятельств впервые за почти 40 лет пренебречь принципом саморегулирования данной отрасли штата. Ведущие компании выступают против такого шага.

Аргументы за и против

"Если железнодорожная комиссия Техаса не займется регулированием на долгосрочную перспективу, то наша индустрия исчезнет, как исчезла угледобывающая промышленность", - приводит газета слова руководителя Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилда. Он рекомендовал регулятору Техаса сократить добычу нефти на один миллион баррелей в мае.

"Дисбалансы между предложением и спросом будут появляться всегда, в такие моменты одни компании преуспевают, а другие - нет", - констатировал глава Marathon Oil Ли Тиллман, задав членам комиссии риторический вопрос, когда в будущем наступит тот порог, когда станет совершенно очевидно, что принципом саморегулирования освоения ресурсов Техаса надо пренебречь. Тиллман предложил регулятору предоставить частным предприятиям более широкие права в вопросе приостановки производственного процесса. Федеральное правительство США также могло бы помочь нефтеперерабатывающим компаниям в Техасе за счет наращивания закупок бензина для вооруженных сил страны, добавил бизнесмен.

Член руководства трубопроводной Enterprise Products Partners ("Энтерпрайз продактс партнерс") Джим Тиг поставил под сомнение истинные цели сторонников сокращения добычи нефти в штате. "Они стараются действительно решить проблему или же добиваются санкции властей, чтобы не выполнять часть взятых на себя обязательств", - задался вопросом он. Как поясняет газета, антимонопольное законодательство США ограничивает полномочия федерального правительства в сфере свертывания добычи полезных ископаемых в приказном порядке. Однако железнодорожная комиссия Техаса вправе пойти на такой шаг в том случае, если объем производства превышает уровень спроса.

"Несмотря на имеющиеся сомнения по поводу такого ограничения, я открыт для дискуссии", - заметил председатель регулятора Уэйн Кристиан. Как информировал комиссар Райан Ситтон, на слушаниях во вторник рассматривается факт наличия "загрязнения": является ли оно результатом добычи, превышающей рыночный спрос, и можно ли решить проблему путем пропорционального распределения добычи. В кодексе природных ресурсов Техаса прописано, что добыча, хранение или транспортировка нефти при таких условиях, что она представляет собой загрязнение (в частности, добыча нефти сверх транспортных или рыночных мощностей или разумного рыночного спроса), запрещены.

Какого-либо итогового решения по итогам заседания комиссии во вторник не ожидается, передает "Уолл-стрит джорнэл".

Доля США в сокращении

Вечером 12 апреля стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи после напряженных переговоров. На экстренном заседании они договорились о снижении объемов всеми 23 государствами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн, поскольку Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тысяч баррелей. Еще ряд государств, которые ранее не входили в периметр сделки, - США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие - снизят добычу на 5 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Глава Минэнерго РФ сообщил ТАСС о том, что ожидаемое снижение добычи нефти США составит 2-3 млн баррелей в сутки. Оно будет учитываться сверх общей квоты стран ОПЕК+ и носить добровольный и органический характер.