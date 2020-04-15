РЖД отменяют 32 поезда дальнего следования

Решение о корректировке расписания или отмене поездов принимается РЖД в том случае, если у поезда существует альтернатива на маршруте и спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

Ранее РЖД уже отменили на фоне пандемии коронавируса некоторые поезда дальнего следования, сократилась частота курсирования "Сапсанов".

Какие поезда отменят

Новые корректировки затронут в том числе поезд "Саратов" Саратов - Москва, он отменяется отправлением из Саратова с 15 апреля, из Москвы - с 16 апреля. Прекращает курсирование поезд "Жигули" Самара - Москва отправлением из Самары с 15 апреля, из Москвы - с 16 апреля. Поезд 15/16 Архангельск - Москва будет курсировать через день - отправлением из Архангельска с 16 апреля, отправлением из Москвы с 19 апреля. Кроме того, поезд "Карелия" Петрозаводск - Москва отменяется отправлением из Петрозаводска с 15 апреля, отправлением из Москвы с 16 апреля. Полная информация обо всех изменениях в расписании теперь доступна на сайте РЖД в специальном разделе.

РЖД отмечают значительное снижение загрузки поездов дальнего следования. Ранее компания сообщила, что с 21 марта 2020 года наблюдается более чем 50-процентное снижение количества отправленных пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май - на 70%. Возврат билетов на поездки в апреле вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом, на май - более чем в 7 раз.

Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки РЖД восстановят маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличат предложение для пассажиров.