Банки с 15 апреля снизили эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские банки снизили до 1% размер комиссии, которую они берут с торговых точек за прием платежных карт при совершении онлайн-покупок. Данное снижение связано с решением Банка России ограничить с 15 апреля по 30 сентября 2020 года максимальную комиссию для интернет-эквайринга на уровне 1% в рамках мер по поддержке бизнеса и граждан в условиях эпидемии коронавируса.

Снижение комиссий предусмотрено для торгово-сервисных предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания, лекарств, товаров повседневного спроса, одежды, а также бытовой техники и электроники на сумму до 20 тыс. рублей. Регулятор рассчитывает, что это поможет россиянам делать онлайн-покупки не выходя из дома, а также даст возможность торговым сетям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом. По данным ЦБ, такая комиссия в зависимости от типа карты и категории товара до снижения находилась на уровне 1,2-2,2%.

О решении снизить эквайринговую комиссию сообщили ТАСС в крупнейших российских банках-эквайерах.

"На текущий момент покупки через интернет являются для россиян наиболее безопасными, ведь такой формат шопинга позволяет не покидать собственного дома и не подвергать себя дополнительному риску. Для того, чтобы поддержать и простимулировать бизнес, который занимается реализацией социально значимых товаров и услуг через интернет, Сбербанк снижает ставку по интернет-эквайрингу до 1%", - сообщил директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Сбербанка Дмитрий Малых, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Также комиссию снижают в банках "Открытие", ВТБ, "Тинькофф банке" и Промсвязьбанке.

Кэшбэк пока не пострадает

Бонусы банковских программ лояльности формируются из межбанковской комиссии (interchange), которая входит в конечную комиссию за эквайринг и возвращается банку, картой которого расплатился гражданин. Поскольку снижение ставок за интернет-эквайринг осуществляется за счет снижения размера интерченджа, в Ассоциации банков России отмечают, что кредитные организации могут пересмотреть условия кэшбэк-программ.

"Банковское сообщество рассматривает эту меру [снижение комиссий за интернет-эквайринг] как временную, рассчитанную на период пандемии <...> Если финансирование одной индустрии за счет другой продолжится, то кредитные организации начнут пересматривать свои программы лояльности в сторону их сокращения", - говорится в пресс-релизе ассоциации по итогам заседания комитета по платежным системам.

Однако опрошенные ТАСС банки заявили, что пока не планируют как-либо ухудшать для клиентов свои программы лояльности. При этом некоторые кредитные организации намерены сохранить пониженную ставку по интернет-эквайрингу после 30 сентября.

"ПСБ не меняет условия по программам лояльности: начисление кэшбэка сохраняется и для кредитных, и для дебетовых карт. Мы рассматриваем возможность сохранить сниженные комиссии для наших клиентов и после 30 сентября. Принимать решение по сохранению новых тарифов будем уже осенью, исходя из конъюнктуры рынка", - сообщил ТАСС начальник управления по развитию электронной коммерции ПСБ Равиль Айсин.

В "Тинькофф банке" также заявили ТАСС, что не планируют ухудшать условия по программам кэшбэка, а, напротив, намерены улучшать механику начисления кэшбэка.

В банке "Открытие" сообщили, что пока анализируют ситуацию и, в случае принятия решения об изменении условий действующих программ, клиенты будут заранее проинформированы.