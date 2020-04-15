{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банки с 15 апреля снизили эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%

Снижение комиссий предусмотрено для предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания, лекарств, товаров повседневного спроса, одежды, бытовой техники и электроники на сумму до 20 тыс. рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские банки снизили до 1% размер комиссии, которую они берут с торговых точек за прием платежных карт при совершении онлайн-покупок. Данное снижение связано с решением Банка России ограничить с 15 апреля по 30 сентября 2020 года максимальную комиссию для интернет-эквайринга на уровне 1% в рамках мер по поддержке бизнеса и граждан в условиях эпидемии коронавируса.

Снижение комиссий предусмотрено для торгово-сервисных предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания, лекарств, товаров повседневного спроса, одежды, а также бытовой техники и электроники на сумму до 20 тыс. рублей. Регулятор рассчитывает, что это поможет россиянам делать онлайн-покупки не выходя из дома, а также даст возможность торговым сетям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом. По данным ЦБ, такая комиссия в зависимости от типа карты и категории товара до снижения находилась на уровне 1,2-2,2%.

О решении снизить эквайринговую комиссию сообщили ТАСС в крупнейших российских банках-эквайерах.

"На текущий момент покупки через интернет являются для россиян наиболее безопасными, ведь такой формат шопинга позволяет не покидать собственного дома и не подвергать себя дополнительному риску. Для того, чтобы поддержать и простимулировать бизнес, который занимается реализацией социально значимых товаров и услуг через интернет, Сбербанк снижает ставку по интернет-эквайрингу до 1%", - сообщил директор дивизиона "Эквайринг и банковские карты" Сбербанка Дмитрий Малых, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Также комиссию снижают в банках "Открытие", ВТБ, "Тинькофф банке" и Промсвязьбанке.

Кэшбэк пока не пострадает

Бонусы банковских программ лояльности формируются из межбанковской комиссии (interchange), которая входит в конечную комиссию за эквайринг и возвращается банку, картой которого расплатился гражданин. Поскольку снижение ставок за интернет-эквайринг осуществляется за счет снижения размера интерченджа, в Ассоциации банков России отмечают, что кредитные организации могут пересмотреть условия кэшбэк-программ.

"Банковское сообщество рассматривает эту меру [снижение комиссий за интернет-эквайринг] как временную, рассчитанную на период пандемии <...> Если финансирование одной индустрии за счет другой продолжится, то кредитные организации начнут пересматривать свои программы лояльности в сторону их сокращения", - говорится в пресс-релизе ассоциации по итогам заседания комитета по платежным системам.

Однако опрошенные ТАСС банки заявили, что пока не планируют как-либо ухудшать для клиентов свои программы лояльности. При этом некоторые кредитные организации намерены сохранить пониженную ставку по интернет-эквайрингу после 30 сентября.

"ПСБ не меняет условия по программам лояльности: начисление кэшбэка сохраняется и для кредитных, и для дебетовых карт. Мы рассматриваем возможность сохранить сниженные комиссии для наших клиентов и после 30 сентября. Принимать решение по сохранению новых тарифов будем уже осенью, исходя из конъюнктуры рынка", - сообщил ТАСС начальник управления по развитию электронной коммерции ПСБ Равиль Айсин.

В "Тинькофф банке" также заявили ТАСС, что не планируют ухудшать условия по программам кэшбэка, а, напротив, намерены улучшать механику начисления кэшбэка.

В банке "Открытие" сообщили, что пока анализируют ситуацию и, в случае принятия решения об изменении условий действующих программ, клиенты будут заранее проинформированы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние Джеффа Безоса выросло на фоне рекордного роста стоимости акций компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС