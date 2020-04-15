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На Украине вступило в силу решение о введении пошлины на уголь из России в размере 65%

Соответствующие изменения были внесены 18 марта

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Решение правительства Украины о введении специальной пошлины в размере 65% на уголь из России, кроме антрацита для энергетики и коксующегося угля для металлургии, в среду вступило в силу. Соответствующие изменения 18 марта внесены в постановление "Вопросы внедрения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из РФ" от 17 июля 2019 года.

Ранее на заседании правительства было заявлено, что эта пошлина с 1 апреля будет применяться как в отношении угля, так и в отношении электроэнергии из РФ. Однако из обнародованного позже решения стало известно, что спецпошлина на уголь начнет действовать с 15 апреля, тогда как упоминание аналогичной пошлины на электроэнергию в документе отсутствует.

В 2019 году доля России в поставках каменного угля и антрацита составляла более 58%. Всего в прошлом году на Украину импортировано угля на $2,8 млрд.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия для защиты экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран. Украина, в свою очередь, приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения, в частности, попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы. С 1 августа 2019 года на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.

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