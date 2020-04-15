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Депутаты от ЛДПР вносят в Думу законопроект об отмене НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ

В ЛДПР признают, что речь, по сути, идет о частичном введении прогрессивной шкалы налога

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов в среду вносят в Госдуму законопроект об отмене уплаты НДФЛ для лиц с зарплатой, не превышающий двойной минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Текст инициативы распространила пресс-служба замруководителя фракции, главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который является одним из авторов законопроекта.

Необходимые поправки предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса РФ, установив, что налогообложению не подлежит "заработная плата, выплачиваемая в соответствии с нормами действующего трудового законодательства, в размере, который не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", установленную законом.

В пояснительных материалах приводятся данные Росстата, согласно которым численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек или 12,7% от всего населения, в то время как во втором квартале 2018 года за чертой бедности проживало 12,5% граждан. "С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) установлен в сумме 12 130 рублей в месяц, то есть, согласно законопроекту, граждане, которые получают заработную плату менее 24 260 рублей, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%", - отмечают авторы.

По их мнению, это будет "стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для такой группы лиц".

В ЛДПР признают, что речь, по сути, идет о частичном введении прогрессивной шкалы налога. При этом, по словам авторов, объем выпадающих из бюджета доходов "в настоящее время определить невозможно" ввиду отсутствия точных данных о количестве с зарплатой ниже двух МРОТ.

Депутаты от ЛДПР также намерены в среду внести в Госдуму сопутствующий законопроект, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда применяется при установлении суммы оплаты труда, освобождаемой от обложения налогом на доходы физических лиц.

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