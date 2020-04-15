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Оформление материнского капитала стало автоматическим

Теперь родители не должны подавать заявление на выдачу сертификата
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сертификат на материнский капитал стал первой социальной государственной услугой в России, которая предоставляется гражданам автоматически. С 15 апреля он автоматически будет оформляться после рождения ребенка, теперь родители не должны подавать заявление на выдачу сертификата.

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После рождения ребенка в Пенсионный фонд России (ПФР) будут поступать сведения из Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях. ПФР проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если таких ограничений нет, то документ будет оформлен, информация о нем будет направлена владельцу сертификата.

Если мать зарегистрирована на портале госуслуг, то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете, а также на тот контактный номер, который указан на портале, пояснили в Минтруде.

Если в Едином реестре ЗАГС нет информации о рождении ребенка или родитель не зарегистрирован на портале госуслуг, то у матери останется возможность подать заявление лично в отделениях ПФР и МФЦ.

Кроме того, сроки выдачи сертификата сокращены с 15 до пяти дней, а сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала - с одного месяца до 10 рабочих дней.

По данным Минтруда, в 2020 году порядка 1,1 млн семей будут иметь право на материнский капитал. На финансовое обеспечение принимаемых мер в текущем году запланировано 122 млрд руб.

О программе материнского капитала

По действующему законодательству, средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии матери, обучение детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. рублей, до более 616 тыс. рублей.

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