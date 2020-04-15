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Пандемия коронавируса нового типа

Псковские власти оценивают ущерб для экономики региона от коронавируса в 7 млрд рублей

По словам губернатора Михаила Ведерникова, это значительная нагрузка для региона, поэтому власти дали возможность работать всем основным предприятиям

ПСКОВ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области оценивают предварительный ущерб для экономики региона от последствий распространения коронавируса примерно в 7 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе прямого эфира в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Что касается мер, мы не стали максимально закручивать гайки, пошли по очень взвешенному пути, балансируя между здоровьем, безопасностью граждан и сохранением экономики. У нас небогатый регион и даже неделя, когда мы полностью находились на самоизоляции, она нам дорого вышла. Мы планируем, что вообще последствия коронавирусной инфекции могут вылиться [в] порядка 7 млрд рублей. Для нас это значительная нагрузка, поэтому мы дали возможность работать всем нашим основным предприятиям, но с соблюдением всех требований", - сказал Ведерников.

По его словам, пик распространения вируса в регионе придется на первую неделю мая. Глава региона также отметил, что в Псковской области есть "два сложных вызова". "Первый: это близость трех государств: Республика Беларусь (там сейчас 3 281 случай [заражения коронавирусом]), Эстонская Республика (1 373 случая) и Латвия (657 случаев) <...> Достаточно оперативно были введены ограничения по пересечению границы, и это нам дало существенное время, потому что огромное количество людей передвигалось, не хватало средств защиты для пограничников, для таможенной службы, не хватало сотрудников Роспотребнадзора", - сказал Ведерников.

Второй вызов, добавил губернатор, состоит в том, что в настоящее время на территории Псковской области находится много граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга. "Второй вызов заключается в том, что в Псковской области достаточно большое количество дач, которые имеют жители Москвы, Санкт-Петербурга. Мы не стали закрывать возможности для них приехать на дачи, потому что понимаем, что и в Питере, и в Москве сейчас тоже не просто и нужно дать возможность столицу и северную столицу разгрузить, чтобы люди могли уехать на самоизоляцию", - отметил губернатор.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в регионе зафиксировано 29 случая заражения и четыре летальных исхода. Выздоровело 8 пациентов. За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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