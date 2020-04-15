На Украине ввели госрегулирование цен на 20 товаров

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины с 15 апреля и до окончания режима чрезвычайной ситуации ввело в стране государственное регулирование цен на 20 товаров, среди которых продукты питания, медикаменты и медицинские изделия. Об этом сообщил глава Национального совета экономического развития Украины Алексей Дорошенко.

"Подпадают под государственное регулирование гречка, сахар, мука пшеничная, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца первой категории, курица, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа", - перечислил он на странице в Facebook список продовольственных товаров. Дорошенко уточнил, что при наличии весомых оснований этот список может быть расширен.

По его словам, на производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. "Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках и иметь возможность влиять на производителей и импортеров, если цены вырастут без экономического обоснования", - подчеркнул он.

"Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки", - добавил глава совета. Дорошенко указал, что эта мера распространяется и на восемь лекарственных препаратов, однако не уточнил их названия.

На Украине уже существовала практика государственного регулирования цен на социально значимые товары, но три года назад она была упразднена.

В стране из-за распространения коронавируса действует карантин и введен режим чрезвычайной ситуации. По решению правительства, они продлятся как минимум до 24 апреля.