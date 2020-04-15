МВФ выделит Сальвадору $389 млн на борьбу с коронавирусом

ТАСС, 15 апреля. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил запрос Сальвадора о предоставлении срочной финансовой помощи в размере $389 млн для борьбы с коронавирусом. Об этом решении сообщается во вторник на сайте организации.

В заявлении МВФ подчеркивается, что Сальвадор начал предпринимать жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса в начале февраля, то есть еще до выявления первого случая заражения на его территории. Отмечается, что эти меры могут негативно сказаться на экономической ситуации в стране.

"Пандемия COVID-19 оказывает серьезное влияние на Сальвадор, создавая экстренные потребности в сфере платежного баланса. <...> Срочная финансовая помощь от МВФ через Инструмент быстрого финансирования обеспечит необходимую ликвидность, которая поддержит власти [Сальвадора] в противостоянии кризису, поможет покрыть увеличившиеся расходы на здравоохранение", - пояснили в фонде.