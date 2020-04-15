{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

МВФ выделит Сальвадору $389 млн на борьбу с коронавирусом

Принятые в стране меры могут негативно сказаться на экономической ситуации, отмечает Международный валютный фонд

ТАСС, 15 апреля. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил запрос Сальвадора о предоставлении срочной финансовой помощи в размере $389 млн для борьбы с коронавирусом. Об этом решении сообщается во вторник на сайте организации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В заявлении МВФ подчеркивается, что Сальвадор начал предпринимать жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса в начале февраля, то есть еще до выявления первого случая заражения на его территории. Отмечается, что эти меры могут негативно сказаться на экономической ситуации в стране.

"Пандемия COVID-19 оказывает серьезное влияние на Сальвадор, создавая экстренные потребности в сфере платежного баланса. <...> Срочная финансовая помощь от МВФ через Инструмент быстрого финансирования обеспечит необходимую ликвидность, которая поддержит власти [Сальвадора] в противостоянии кризису, поможет покрыть увеличившиеся расходы на здравоохранение", - пояснили в фонде.

Теги
СальвадорПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Рейтинговые агентства ждут снижения выдач кредитных карт в России и лимитов по ним
При этом просроченная задолженность может возрасти, считают в агентствах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС