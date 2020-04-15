Исследование: каждый пятый москвич не знает условий и размера процентов по своим кредитам

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Москва оказалась наименее закредитованным российским регионом, говорится в исследовании страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" (есть в распоряжении ТАСС). При этом каждый пятый москвич не знает полностью условий и размера процентов по своим кредитам.

"Москва оказалась наименее закредитованным регионом в России: всего 34,5% жителей столицы обременены одним или несколькими кредитами. В то же время каждый пятый москвич сообщил, что не знает полностью условий и размера процентов по своим кредитам. Свыше половины респондентов из Москвы не ведут учет своих доходов и расходов. А треть опрошенных признали, что не умеют грамотно распоряжаться своими доходами", - отмечается в исследовании.

В наличии одного или нескольких кредитов также признался каждый второй россиянин.