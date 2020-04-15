Резидент "Сколково" предложит решение по оптимизации производства в условиях пандемии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Резидент IT-кластера фонда "Сколково" компания Visitech предложит промышленным компаниям решение, которое позволит им оптимизировать процессы и не останавливать работу в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий, в портфель которого входит компания, Руслан Саркисов.

"В частности, у нас есть сахалинская компания Visitech, флагманский резидент "Сколково", она делает программные и аппаратные комплексы для повышения безопасности труда на предприятиях и эффективности производства. Они в ближайшие недели предложат промышленным компаниям решение, чтобы у тех было меньше необходимости закрывать свои производства из-за коронавируса", - сказал Саркисов.

Он пояснил, что компания, в частности, предложит продукт, который позволит перевести весь документооборот предприятия в электронный вид. Кроме того, Visitech разрабатывает аппаратный комплекс, который будет отслеживать движение персонала и предотвращать лишние контакты между сменами.

Visitech основан в Южно-Сахалинске в 2015 году. Компания является разработчиком и производителем программного обеспечения для промышленной безопасности, предлагает промышленным предприятиям полностью оцифровать процессы, связанные с охраной труда и безопасностью на производстве.

ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей.