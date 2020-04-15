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"Известия": Минкомсвязь согласилась с необходимостью выделить для 5G "золотой диапазон"

В данный момент его используют в России только силовые ведомства и спецсвязь

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь согласилась с аргументами операторов о необходимости использования так называемого золотого диапазона 3,4-3,8 ГГц для развертывания 5G в стране. Об этом сообщает в среду газета "Известия", ссылаясь на протокол заседания профильной рабочей группы при АНО "Цифровая экономика" от 6 апреля, где рассматривалась концепция развития технологии 5G в России.

При этом, как отмечает издание со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Олега Иванова, в "золотом диапазоне" можно будет высвободить только 40-80 МГц, в зависимости от места использования этих частот, поэтому он призвал операторов не ограничиваться одним этим диапазоном.

"Все диапазоны, в которых хоть что-то можно освободить, предлагаются к использованию. Для снижения издержек мы предложили концепцию инфраструктурного оператора. Для технологических сетей открыли миллиметровый диапазон. Мы готовы вводить понятие технологической нейтральности в ранее выделенных диапазонах и так далее", - пояснил изданию замминистра.

Директор направления АНО "Цифровая экономика" Роман Яковлев, в свою очередь, сообщил "Известиям", что рабочая группа на заседании 6 апреля решила одобрить концепцию развития новых сетей в целом при внесении необходимых правок, в частности, указав диапазон 3,4-3,8 ГГц основным, а диапазон 4,8 - 4,9 ГГц комплементарным для использования в РФ для 5G.

Ранее в правительстве создали рабочую группу с участием представителей Минкомсвязи и силовых ведомств для проработки возможности совместного использования операторами связи и силовиками частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Этот диапазон является приоритетным для развития сети 5G, но в России его используют силовые ведомства и спецсвязь.

Частоты для 5G

Выделение операторам частот под сети связи пятого поколения - необходимое условие для их развития. На высоких участках частотного спектра (выше 6 ГГц) развитие 5G обеспечивает большую пропускную способность и необходимо для работы сервисов, требующих высокой скорости передачи данных: технологий дополненной реальности, облачных сервисов, голографической связи, тактильного интернета.

На средних частотах (2-6 ГГц), куда входит "золотой диапазон" 3,4-3,8 ГГц, обеспечивается относительно стабильный сигнал в помещениях и высокая скорость передачи данных. Этот диапазон считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды, подходит для "интернета вещей" и приложений, не требующих сверхбыстрого интернета. Несмотря на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц в настоящий момент используют только силовые ведомства и спецсвязь.

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