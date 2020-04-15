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Пандемия коронавируса нового типа

ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты бизнесу в Хабаровске на зарплату сотрудникам

Размер выданных средств составил 860 тыс. рублей и 1,28 млн рублей
Описание
© Максим Шеметов/ТАСС

ХАБАРОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. ВТБ по программе господдержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии, выдал первые беспроцентные кредиты двум предприятиям в Хабаровске, которые пойдут на зарплату сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба банка на Дальнем Востоке.

Президент Владимир Путин 25 марта озвучил ряд мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавируса. В частности, он предложил предоставить МСП отсрочку по налогам и кредитам на полгода, снизить ставку страховых взносов.

"Два первых кредита в рамках программы государственной поддержки для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19, в Хабаровском крае получили представители пищевой промышленности и сферы грузоперевозок", - говорится в релизе.

Кредит под 0% на 860 тыс. рублей предоставлен ООО "Кор-Энерго", у которого два кафе корейской кухни с доставкой блюд. Деньги пойдут на выплаты зарплаты сотрудникам. Льготные средства в 1,28 млн рублей выданы также ООО "Авиа-Импульс", занимающемуся грузоперевозками.

"Оперативное предоставление средств для выплаты зарплат - один из важных факторов сохранения социальной стабильности в регионе. ВТБ работает в рамках государственных программ поддержки, а также предлагает представителям наиболее уязвимых сейчас сегментов малого и среднего бизнеса собственные льготные инструменты", - приводятся в сообщении слова управляющего ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО, вице-президента Евгения Орлова.

Первые кредиты под 0% предоставляются на срок до шести месяцев, в дальнейшем сроки финансирования увеличат до 12 месяцев с частичным субсидированием процентной ставки. Для оформления достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

По данным администрации Хабаровска, в городе работает 557 предприятий малого и среднего предпринимательства. Пандемия и связанные с ней ограничения ударили по 325 из них. Мониторинг экономического состояния среднего и малого бизнеса в городе ведется в девяти отраслях - торговле, общепите, пищевой промышленности, туризме, гостиничном бизнесе, промышленности, транспорте, строительстве, частных детских садах и учреждениях дополнительного образования. У организаций, работающих в них, отмечается снижение оборотов, сообщила накануне пресс-служба городской администрации.

Жители, занятые в сфере туризма, гостиничном бизнесе и общественном питании свою деятельность практически не осуществляют. Сократились поступления в бюджет города, понижение за прошедшую декаду по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составляет 35-45% по разным видам налогов. В Хабаровском крае введен режим самоизоляции.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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