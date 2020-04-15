Севастопольские рыбаки начнут ловить кильку в Каспийском море впервые за 20 лет

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Рыбаки Севастополя в 2020 году впервые за 20 лет планируют начать промысел кильки в Каспийском море, сообщил ТАСС президент Ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя Валерий Сивочуб.

"Первое судно выйдет в этом году. Есть определенные проблемы с регистрацией в морском регистре судоходства, и пока у нас в этом регистре только одно судно - средний рыболовный траулер с морозильной камерой. Это будет осенняя часть путины и хорошо, если они получат 1 тыс. тонн. В этом году только начало работы, "пристрелка", - сказал Сивочуб.

Он добавил, что в следующем году на работу в Каспийском море планируется направить еще два траулера и начать лов с начала сезона.

По его данным, сейчас в Каспийском море после 20-летнего перерыва возобновляется промышленный лов кильки, которая раньше была основным промысловым видом в этих водах. В последние годы научные исследования показали стабильный рост объема этого биоресурса, в то время как в Черном и Азовском морях ожидается сокращение объема основной промысловой рыбы - хамсы.

Сивочуб отметил, что участие севастопольских рыбаков в вылове каспийской кильки поможет обеспечить российских потребителей мелкой рыбой и одновременно снизить нагрузку на Черное и Азовское моря. По его информации, в 2019 году к вылову по итогам научных исследований рекомендовано 100 тыс. тонн каспийской кильки, столько же - в 2020 году. Первые суда, принадлежащие предприятиям Краснодарского края, в октябре уже начали промысел в Каспийском море и он оказался эффективным. Однако малотоннажные суда не могут освоить рекомендованный учеными объем каспийской кильки.